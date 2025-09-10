La Cour d’appel de Paris a décidé en octobre 2024 que les fournisseurs d’accès internet (FAI) pouvaient bloquer les sites pornographiques qui ne mettent pas en place un système fiable de vérification d’âge.

En pratique, ça veut dire que ces sites doivent s’assurer que leurs visiteurs sont bien majeurs, par exemple en demandant une pièce d’identité. Comme la décision a un poids juridique, les plateformes sont obligées de s’adapter :

certaines (comme YouPorn ou Pornhub) ont préféré fermer leur accès en France ;

D’autres (comme XVideos) ont ajouté une vérification d’identité pour rester accessibles.

Le but officiel est de protéger les mineurs, mais cela soulève de gros débats sur la vie privée et la sécurité des données personnelles, puisque transmettre une pièce d’identité à un site porno peut poser de sérieux risques.