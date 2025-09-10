À chaque connexion à Internet, une adresse IP vous est automatiquement attribuée. Cette adresse permet de localiser votre connexion et, dans le cas présent, de déterminer si vous êtes soumis à la législation française ou non. Concrètement, depuis une IP française, l’accès à XNXX et à d’autres sites concernés par la décision de justice est bloqué.

L’utilisation d’un VPN permet de contourner ce blocage. En masquant votre véritable adresse IP et en vous attribuant une nouvelle située dans un autre pays, il rend votre connexion introuvable. Ainsi, en choisissant une localisation hors de France, il devient possible d’accéder à XNXX sans avoir à divulguer vos informations personnelles.