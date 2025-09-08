Jusqu’à récemment, accéder à un site pour adultes se limitait à cocher la case « J’ai plus de 18 ans ». Une formalité jugée insuffisante par le législateur, qui souhaite mieux protéger les mineurs alors que plus de 2,3 millions d'entre eux se rendent régulièrement sur ces plateformes.

Dès 2020, les associations La Voix de l’Enfant et e-Enfance avaient demandé le blocage de plusieurs sites, mais sans succès. En 2023, la Cour de cassation a exigé le blocage de quatre plateformes jusqu’à ce qu’elles mettent en place un contrôle d’âge fiable. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision en octobre 2024, contraignant alors les FAI à bloquer les URL des sites visés par la nouvelle loi. Comme TNAFlix a mis du temps à appliquer ces mesures, il a alors été menacé de blocage par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, plus connue sous le nom Arcom.