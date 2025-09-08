Début 2025, plusieurs sites pour adultes sont devenus inaccessibles aux internautes français, à l’instar de Pornhub ou Youporn. Pour éviter le blocage, certaines plateformes ont choisi de se conformer en renforçant leurs dispositifs de vérification de l’âge. Si vous souhaitez accéder à TNAflix sans fournir vos informations personnelles, l’installation d’un VPN devient alors nécessaire.
En octobre 2024, la Cour d’appel de Paris a décidé que les sites pour adultes, dont TNAFlix, pouvaient être bloqués par les fournisseurs d’accès à Internet s’ils n’installaient pas un contrôle d’âge renforcé. Concrètement, ils doivent vérifier que les utilisateurs ne sont pas mineurs, par exemple en demandant une pièce d’identité. Pour l’instant, la mesure n’est pas encore appliquée, car une procédure judiciaire est toujours en cours. En attendant, certaines plateformes ont choisi de suspendre temporairement leur site français, tandis que d’autres ont opté pour la mise en conformité.
Pourquoi TNAFlix a-t-il failli être bloqué en France ?
Jusqu’à récemment, accéder à un site pour adultes se limitait à cocher la case « J’ai plus de 18 ans ». Une formalité jugée insuffisante par le législateur, qui souhaite mieux protéger les mineurs alors que plus de 2,3 millions d'entre eux se rendent régulièrement sur ces plateformes.
Dès 2020, les associations La Voix de l’Enfant et e-Enfance avaient demandé le blocage de plusieurs sites, mais sans succès. En 2023, la Cour de cassation a exigé le blocage de quatre plateformes jusqu’à ce qu’elles mettent en place un contrôle d’âge fiable. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision en octobre 2024, contraignant alors les FAI à bloquer les URL des sites visés par la nouvelle loi. Comme TNAFlix a mis du temps à appliquer ces mesures, il a alors été menacé de blocage par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, plus connue sous le nom Arcom.
Comment TNAFlix a-t-il échappé au blocage ?
En janvier 2025, les sites pornographiques visés par la décision de la Cour d’appel de Paris ont été contraints de renforcer leur système de vérification de l’âge pour se conformer à la nouvelle législation. Alors que certaines plateformes, comme Youporn, ont choisi de suspendre totalement leur site en France, d’autres, comme TNAFlix, ont tenté de contourner la loi. Cette stratégie n’a pas tenu : en avril, l’Arcom a officiellement mis le site en demeure.
Pour éviter un blocage, TNAFlix a finalement cédé en août 2025 et a mis en place un véritable système de contrôle de l’âge. Désormais, les utilisateurs peuvent se connecter, mais uniquement après avoir fourni un justificatif d’identité. Comme il respecte la loi, TNAFlix échappe donc au blocage. Cependant, cette mise en conformité soulève de nouvelles questions concernant le stockage des données personnelles des internautes, et plus largement, le respect de leur vie privée !
Quel est le rapport entre VPN et site porno ?
Chaque fois que vous vous connectez à Internet, votre appareil se voit attribuer automatiquement une adresse IP. Cette suite de chiffres permet de déterminer votre localisation géographique et, dans le contexte actuel, de savoir si vous relevez de la législation française. Concrètement, lorsque votre connexion utilise une IP française, les sites concernés par la décision de justice doivent disposer d'un système de vérification de l'identité pour pouvoir être accessibles.
Un VPN, ou réseau privé virtuel, permet de contourner cette restriction. En masquant votre véritable adresse IP et en vous attribuant une nouvelle adresse localisée dans un autre pays, il rend votre connexion anonyme et difficile à tracer. Résultat : en sélectionnant un serveur situé hors de France, il devient possible d’accéder à TNAflix sans avoir à divulguer vos informations personnelles.
Comment accéder à TNAFlix en France ?
1. Lancer le VPN et choisir un pays où TNAFlix n’est pas restreint
Pour commencer, ouvrez votre VPN et cherchez l’option « Localisation » ou un terme équivalent, qui permet d’afficher la liste complète des pays disponibles. Selon l’application utilisée, cette sélection peut apparaître directement dès l’écran d’accueil, sans qu’il soit nécessaire d'accéder aux paramètres.
Pour le moment, le blocage des sites pornographiques concerne uniquement les utilisateurs situés en France. Vous pouvez donc choisir n’importe quel autre pays pour établir votre connexion : il vous suffit alors de sélectionner le serveur du pays souhaité. Nous vous recommandons de privilégier un pays en dehors de l’Europe, car si la décision de la Cour d’appel de Paris ne cible pour l’instant que les sites français, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, attendu en 2025, pourrait étendre le blocage à d'autres pays membres.
Quelques secondes après l’activation du VPN, l’application indique que vous êtes connecté. Votre adresse IP est alors attribuée à un pays étranger, ce qui vous permet de contourner les restrictions française…
2. Accédez à TNAFlix avec votre IP étrangère
Une fois le VPN activé et votre connexion sécurisée, il vous suffit d’ouvrir votre navigateur pour accéder à TNAflix. Vous accédez alors au site sans vérification supplémentaire.
Aujourd’hui, il existe de nombreux VPN sur le marché. La plupart sont payants, mais plusieurs offrent des versions d’essai ou des fonctionnalités limitées gratuites, qui vous permettent de tester le service avant de vous abonner. Si vous avez du mal à faire un choix, nos guides comparatifs peuvent vous aider à identifier le VPN le plus adapté à vos besoins.
Nous tenons à vous rappeler que les systèmes de vérification de l’âge ont pour but de protéger les mineurs contre l’exposition à la pornographie. L’utilisation d’un VPN doit donc rester strictement réservée aux adultes souhaitant accéder librement à des sites comme TNAflix, et non pour contourner des mesures de sécurité destinées à protéger les plus jeunes.
