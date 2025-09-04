Depuis le début de l'année 2025, plusieurs sites pornographiques sont devenus inaccessibles aux utilisateurs français, à l'image de Pornhub ou Youporn. Pour ne pas subir de blocage de l'ARCOM, d'autres sites ont alors décider de coopérer en mettant en place des systèmes de vérification de l'âge plus poussés. Si vous souhaitez y accéder sans avoir à décliner votre identité, vous devez alors installer un VNP.
En octobre 2024, la Cour d’appel de Paris a tranché : les sites pour adultes comme Chaturbate peuvent désormais être bloqués par les fournisseurs d'accès à internet (FAI) s’ils ne mettent pas en place un contrôle d’âge beaucoup plus strict. En clair, ils doivent s’assurer que les internautes ne sont pas mineurs, par exemple en demandant une pièce d’identité. Pour l’instant, la mesure n’est pas encore totalement appliquée, car une bataille judiciaire est toujours en cours. En attendant, certains sites ont déjà décidé de suspendre leur site français, tandis que d'autres ont accepté de jouer le jeu.
Pourquoi Chaturbate a-t-il failli être totalement bloqué en France ?
Il y a encore peu de temps, accéder au contenu d'un site pour adultes ne demandait rien de plus qu’un clic sur la case « J’ai plus de 18 ans ». Une formalité jugée dérisoire par le législateur, qui estime qu’elle ne protège en rien les mineurs, trop exposés à ce type de contenus.
Alors que l'Arcom estime que plus de 2,3 millions de mineurs fréquentent régulièrement des sites pornographiques, des associations de protection de l'enfance alertent sur la situation depuis 2020 afin de demander le blocage des sites pornographiques. Leur action était alors restée sans suite, jusqu'à ce que la Cour d'appel de cassation se saisisse de l'affaire en 2023 et exige le blocage des sites. Cette position a été confirmée en octobre 2024 par la Cour d’appel de Paris, qui a décidé de contraindre les FAI à empêcher l'accès aux sites concernés. Chaturbate n’ayant pas mis en place un nouveau système de contrôle d'âge à temps, il a alors été menacé de blocage par les autorités.
Pour éviter le blocage, Chaturbate adopte la vérification d’âge stricte
Les sites pornographiques visés par la décision de la Cour d'appel de Paris ont été contraints en janvier 2025 de mettre à jour leur système de vérification de l'âge, afin de respecter la nouvelle législation. Alors que certains sites comme Youporn ont tout bonnement suspendu leur site, d'autres sites comme Chaturbate ont essayé de contourner la loi. Résultat : le site a été mis en demeure par l'Arcom au mois d'avril ! Pour éviter le blocage, le site a alors fini par plier en août 2025, en mettant en place un système de vérification de l'âge. Les utilisateurs ont alors la possibilité de se connecter, à condition de fournir un justificatif d'identité. Le site ne devrait donc échapper au blocage. Mais cela pose plusieurs questions en termes de cybersécurité et de respect de la vie privée !
Quel est le rapport entre VPN et site porno ?
Chaque fois que vous vous connectez à Internet, une adresse IP vous est automatiquement attribuée, que vous utilisez un smartphone ou un ordinateur. Elle permet d’identifier votre localisation, et dans le cas présent, de déterminer si vous dépendez ou non de la législation française. Concrètement, avec une IP française, les sites visés par la décision de justice sont bloqués.
Un VPN permet de contourner ce verrouillage. En masquant votre véritable adresse IP et en vous en assignant une nouvelle située dans le pays de votre choix, il rend votre connexion impossible à tracer. Résultat : en choisissant une localisation hors de France, l’accès aux sites restreints redevient possible sans avoir à dévoiler son identité.
Comment accéder à Chaturbate en France ?
1. Lancer le VPN et choisir un pays où Chaturbate n’est pas bloqué
Lancez votre VPN, puis repérez l’option « Localisation » (ou un terme similaire) pour accéder à la liste des pays proposés. Sur certaines applications, cette sélection apparaît directement dès l’écran d’accueil, sans avoir besoin de naviguer dans les menus.
Pour l’instant, le blocage des sites pornographiques ne concerne que la France. Vous pouvez donc sélectionner n’importe quel autre pays pour votre connexion. Il est toutefois conseillé de privilégier un pays hors Europe, car si la décision de la Cour d’appel de Paris ne vise que les sites français, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, prévu en 2025, pourrait étendre le blocage à d'autres pays.
Dans votre VPN, il ne vous reste plus qu’à choisir le serveur correspondant au pays souhaité pour établir la connexion.
Quelques instants plus tard, le VPN confirme que la connexion est établie. Votre adresse IP est désormais localisée à l’étranger, ce qui vous permet de naviguer librement sur les sites bloqués pour les internautes situés en France.
2. Accédez à Chaturbate avec votre IP étrangère
Une fois que votre VPN est actif et votre connexion protégée, vous pouvez simplement lancer votre navigateur et visiter Chaturbate. Tous les sous-domaines deviennent alors accessibles, sans aucune restriction liée au blocage français.
Quels sont les risques d’accéder à Chaturbate avec un VPN ?
L’utilisation d’un VPN permet de masquer son adresse IP et de contourner certaines restrictions géographiques. Dans le cas de Chaturbate, se connecter via un VPN ne présente pas de risque technique particulier : le site fonctionne de manière normale et il n’existe pas de blocage spécifique lié à l’usage d’un VPN pour du streaming en direct.
Cependant, quelques points sont à garder en tête :
- Performances variables : selon le fournisseur et le serveur utilisé, la connexion peut être ralentie, ce qui peut impacter la fluidité du streaming en direct et réduire la qualité vidéo.
- Conformité légale : même avec un VPN, les règles locales continuent de s’appliquer. Si l’accès à du contenu pour adultes en streaming est interdit ou restreint dans votre pays, utiliser un VPN ne vous met pas à l’abri de la loi.
- Confiance envers le VPN : toutes vos données transitent par le service choisi. En cas de fournisseur peu fiable, il existe un risque de collecte ou de mauvaise gestion de vos informations de navigation, notamment lors d’un usage de services de streaming.
En résumé, il n’existe pas de danger spécifique lié à la visite de Chaturbate avec un VPN, mais la qualité du service de streaming et le respect du cadre légal dépendent du choix du fournisseur et du pays de connexion.
Il existe aujourd’hui une grande variété de VPN. La plupart sont payants, mais beaucoup proposent des versions d’essai ou des fonctionnalités limitées gratuites. Si vous hésitez, nos guides comparatifs peuvent vous aider à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins pour le streaming.
Il est important de rappeler que le contrôle de l’âge a pour objectif de protéger les mineurs de l’exposition à la pornographie. L’usage d’un VPN doit donc rester réservé aux adultes souhaitant accéder légalement à des sites de streaming comme Chaturbate, et non pour contourner ces restrictions de sécurité censées protéger les mineurs.
