Il y a encore peu de temps, accéder au contenu d'un site pour adultes ne demandait rien de plus qu’un clic sur la case « J’ai plus de 18 ans ». Une formalité jugée dérisoire par le législateur, qui estime qu’elle ne protège en rien les mineurs, trop exposés à ce type de contenus.

Alors que l'Arcom estime que plus de 2,3 millions de mineurs fréquentent régulièrement des sites pornographiques, des associations de protection de l'enfance alertent sur la situation depuis 2020 afin de demander le blocage des sites pornographiques. Leur action était alors restée sans suite, jusqu'à ce que la Cour d'appel de cassation se saisisse de l'affaire en 2023 et exige le blocage des sites. Cette position a été confirmée en octobre 2024 par la Cour d’appel de Paris, qui a décidé de contraindre les FAI à empêcher l'accès aux sites concernés. Chaturbate n’ayant pas mis en place un nouveau système de contrôle d'âge à temps, il a alors été menacé de blocage par les autorités.