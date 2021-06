Google, Microsoft, Apple et Mozilla lancent le WECG pour standardiser les extensions de navigateur

Le WECG cherche à terme à mettre en place une standardisation et une vision commune pour la création d'extensions web. Pour arriver à ce but, l'organisation détaille deux objectifs. Le premier, rendre la création d'extensions plus simple pour les développeurs, en proposant un modèle et un noyau commun de fonctionnalités, d'API et de permissions. Le deuxième, mettre au point une architecture encore plus sécurisée et résistante aux abus, en plus d'améliorer les performances.