Qu’est-ce qu’un paysage des menaces et comment déterminer le vôtre ?

Les menaces universelles concernent la partie commune d’un paysage des menaces. C’est-à-dire les cybermenaces contre lesquelles tout le monde doit se protéger. Le phishing, les fuites de données et les escroqueries en ligne figurent parmi les menaces les plus courantes. La meilleure défense consiste à se tenir informé des escroqueries en cours afin de mieux savoir comment les détecter et les bloquer. Il est très important, entre autres, de se renseigner sur le phishing qui constitue l’une des techniques d’attaques les plus anciennes et les plus dévastatrices. Quelques astuces comme prendre l'habitude de vérifier l’adresse de l’expéditeur, le contenu du message (grammaire, orthographe, synthaxe….), ou encore les liens suspects peuvent déjà aider à repérer assez facilement une tentative d'hameçonnage. Il existe également des outils de protection de l’identité comme Kaspersky Protection de l’identité (inclus dans Kaspersky Premium) qui permettent de surveiller les fuites de données vous concernant.