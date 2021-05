OnePlus lance l’application Clipt, pour partager des fichiers entre tous vos appareils

Clipt utilise le Google Drive de ses utilisateurs et demande donc des autorisations de lecture et d’écriture. Le logiciel repose sur un système de dossiers temporaires et ne télécharge que les fichiers qu’il crée. Il n’y a également aucune crainte à avoir concernant l’espace de stockage de son Google Drive : Clipt ne conserve que les 10 derniers éléments téléchargés.