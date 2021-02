Vente flash : Bitdefender Total Security disponible à moins 69% pour les Soldes

Si la suite Total Security est normalement proposée à 79,99 € en abonnement annuel, il est possible de bénéficier en cette période de solde d’une belle réduction de 69 % sur son prix. Pour seulement 24,99 € l’année, vous allez pouvoir bénéficier de la qualité de la protection Bitdefender sur 5 appareils au maximum, soit 5 € l’année par ordinateur.

La Total Suite de Bitdefender vous offre une protection complète et performante contre les malwares, les spywares et autres virus qui pourraient infecter vos machines et vous faire risquer de perdre vos données et vos souvenirs. Vous serez également à l’abri des ransomwares qui vous réclament de l’argent pour vous rendre vos fichiers piratés et verrouillés.

Bitdefender est régulièrement classé parmi les trois meilleurs logiciels antivirus de par ses performances et sa qualité de détection des menaces. Les experts informatiques le recommandent souvent.