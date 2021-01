Pour les Soldes, Bitdefender propose la solution Total Security à un prix jamais vu !

Contrairement aux logiciels plus intrusifs, Bitdefender n'impactera pas les performances de votre ordinateur et apportera même des garanties supplémentaires pour préserver votre confidentialité en ligne. C'est dans ce but qu'un VPN standard a été spécialement introduit dans cette offre. Il protège vos données, vos préférences de navigation et les téléchargements. Enfin, l'antivirus détectera ce que vous êtes en train de faire (jouer, regarder un film ou travailler) pour adapter les paramètres du PC.