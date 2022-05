Cet antivirus profite d'une remise exceptionnelle de 50% pour les French Days

La deuxième solution proposée par Avira, plus complète, est Internet Security. Elle vous permet, en plus des fonctionnalités nommées ci-dessus, de bénéficier de mises à jour régulières de la part d'Avira, pour être à la pointe et disposer des dernières innovations, dénicher les logiciels obsolètes, le tout avec une compatibilité pour près de 150 applications grâce à l'intelligence artificielle. Et si jamais l'une d'elle est infectée par un virus, Avira se charge également de la restaurer dans son état précédant l'attaque. Enfin, cette suite s'équipe d'un gestionnaire de mots de passe, parfait pour générer de solides moyens d'authentification, ne plus les oublier dans un espace de stockage ultra-sécurisé et bénéficier d'une alerte en cas de compromission d'un mot de passe.

Enfin, la troisième solution, la plus performante, Avira Prime, peut bénéficier à 5 appareils simultanément, notamment des ordinateurs (ChromeOS, macOS, Windows) et des smartphones (Android, iOS). En plus des fonctionnalités comprises dans les autres suites, Avira Prime vous fait bénéficier d'un VPN illimité. C'est idéal pour ne plus être traqué en ligne, naviguer en toute discrétion grâce à une adresse IP de substitution et passer de belles soirées streaming en ayant accès au catalogue étranger de votre plateforme préférée. Les applications Premium pour smartphone iOS et Android sont également disponibles avec Prime ! Alors, pour laquelle de ces solutions allez-vous craquer ?