Les soldes arrivent demain mais CyberGhost sacrifie déjà le prix de son VPN !

CyberGhost vous propose toujours plus de fonctionnalités sans augmenter ses prestations au-delà de deux euros par mois ! Et à ce prix, ce sont jusqu'à 7 appareils électroniques qui peuvent être simultanément équipés. Ainsi, vos ordinateurs (macOS, Windows, Linux), vos smartphones (iOS, Android), mais aussi vos tablettes, smart TV (Android TV, Apple TV, Fire TV), consoles de jeu (PlayStation, Xbox…) voire votre routeur peuvent profiter des services de CyberGhost. Vous pouvez également ajouter les extensions Web pensées pour les navigateurs Chrome et Firefox si vous les utilisez.

Pour un quotidien optimal, comptez également sur le très vaste choix de 7500 serveurs dans 91 pays et 100 emplacements compris dans CyberGhost. Autant dire que faire fi des restrictions géographiques devient vraiment un jeu d'enfant. Et pour les amateurs de streaming, CyberGhost demeure fidèle à sa réputation d'excellent débloqueur, même pour les sites de streaming les mieux gardés. Avec une bande passante illimitée et des débits tops, à vous les belles soirées canapé seul ou accompagné !