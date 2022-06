Ce n'est pas une hallucination ! Ce VPN profite d'une promo folle de 84% !

Enfin, CyberGhost vous propose les meilleurs protocoles de sécurité avec IKeV2, OpenVPN et WireGuard. Ne vous inquiétez pas, le paramétrage est très facile et l'interface vraiment intuitive, ce qui fait que même les néophytes peuvent rapidement prendre en main leur nouveau VPN. Une pincée de cybersécurité en plus, et vous voilà équipé avec la norme de chiffrement AES 256 bits, un Kill Switch, mais aussi une stricte politique de non journalisation. En effet, la Roumanie possède l'une des législations les plus favorables à la protection de la vie privée, alors n'attendez pas plus pour en profiter, et apprenez-en davantage en consultant notre avis 100% indépendant dans lequel CyberGhost obtient un excellent 9/10 !