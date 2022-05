Offrez-vous le meilleur VPN pour gagner en cybersécurité à prix cassé

Basé en Roumanie, le petit fantôme CyberGhost est un excellent compagnon pour assurer vos arrières et dissimuler votre adresse IP avec aisance et fait fuir les pilleurs du Web ! En plus, et c'est un point à souligner, CyberGhost respecte vraiment la vie privée de ses utilisatrices et utilisateurs en appliquant une stricte politique de non-journalisation. Cela signifie que CyberGhost n'enregistre jamais ce que vous faites, et ne peut donc pas revendre les résultats de vos activités à des structures tierces.

Enfin, CyberGhost emploie la norme de chiffrement AES 256 bits, le plus haut niveau possible actuellement. Et comme CyberGhost veut vous proposer le meilleur choix, ce sont les protocoles IKeV2, OpenVPN, et WireGuard qui vous accompagnent à votre guise, avec un paramétrage aisé même pour les néophytes. CyberGhost se prend rapidement en main, et au besoin, vous bénéficiez d'un service client francophone disponible par chat ou mail 24h/24, 7j/7. Ce service vraiment très complet mérite amplement son 9/10 obtenu lors de notre test Clubic 100% indépendant.