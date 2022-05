Ce VPN à prix délirant vous fera gagner en cyberconfidentialité

Ce n'est pas pour rien si plus de quatorze millions d’utilisateurs à travers le monde font confiance depuis une décennie à NordVPN . Et aujourd'hui, la firme est bien plus qu'un VPN, c'est un véritable outil de cybersécurité au quotidien. Car avec sa toute dernière technologie contre les malwares, la Protection Anti-menaces de NordVPN se charge pour vous de dénicher de potentiels virus dans vos fichiers téléchargés. Plus encore, elle vous permet d'être alerté en temps réel des sites Internet les moins fréquentables, pour vous éviter une exposition inutile et garantir votre sécurité comme celles de vos appareils, et bloque les mouchards et autres publicités en ligne.

De plus, NordVPN possède l'un des parcs de serveurs parmi les plus importants du marché, fort de 5400 serveurs répartis dans 60 pays. De quoi vous offrir un vaste choix pour masquer votre adresse IP véritable mais aussi profiter d'une géolocalisation de substitution. C'est vraiment idéal en streaming, car NordVPN vous garantit une bande passante illimitée, des débits pouvant atteindre 6,7 Gb/s pour ne plus craindre les latences, et une capacité certaine à débloquer les catalogues étrangers de vos plateformes de streaming favorites.