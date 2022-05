Voici les raisons pour lesquelles vous devriez adopter ce VPN à prix fou

Ajoutons que CyberGhost vous laisse le choix du roi entre les excellents protocoles de sécurité OpenVPN, IKeV2 et WireGuard afin d'adapter au mieux votre protocole à vos besoins. Les deux derniers maximisant la vitesse, ils sont par exemple à plébisciter pour le streaming. Enfin, en termes de cybersécurité, CyberGhost ne lésine pas avec un Kill Switch, un chiffrement AES 256 bits et surtout l'application d'une stricte politique de non-journalisation à l'égard de ses utilisatrices et utilisateurs. Avec en plus un service client disponible par chat 24/24 et 7/7, CyberGhost décroche la très belle note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .