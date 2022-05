Vous cherchez à gagner en cyberconfidentalité ? Découvrez cette offre VPN à prix réduit

NordVPN est une solution qui ne se présente plus sur le marché des VPN . Forte d'une belle décennie d'expérience et de 14 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs conquis aux quatre coins du monde, NordVPN a plus d'un tour dans son sac ! Et pour vous faire gagner en confidentialité, vous pouvez lui faire confiance grâce à l'emploi d'un chiffrement AES 256 bits, la plus haute norme de confidentialité actuellement disponible. Plus encore, vous profitez d'outils essentiels tels que le Kill Switch mais aussi de l'application d'une stricte politique de non-journalisation. Basé aux Îles Vierges Britanniques, NordVPN ne répond pas du Patriot Act américain.

Vous êtes également face à un as du streaming, vous offrant notamment des débits grimpant jusqu'à 6,7 Gb/s, ce qui écarte bien des risques de latence ! Avec 5400 serveurs répartis dans 60 pays, vous avez en plus l'embarras du choix pour trouver la localisation qui répond le mieux à vos besoins. Ajoutez une bande passante illimitée, ainsi que la combinaison de la technologie maison NordLynx à l'excellent protocole WireGuard pour une sécurité et une vitesse optimisées, et le compte est bon !