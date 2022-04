Améliorez votre confidentialité en ligne avec cette offre VPN à prix mini

Avec 3200 serveurs répartis dans 65 pays différents, Surfshark vous offre une belle opportunité de gagner en confidentialité en ligne ! Et comme on est jamais trop prudent, Surfshark ajoute désormais une nouvelle couche de sécurité avec Nexus, qui a le grand avantage de vous connecter tout d'abord à un réseau de serveurs plutôt qu'à un simple serveur, comme en temps normal. Ainsi, votre connexion VPN gagne en fluidité, en stabilité, mais aussi en sécurité. Si on y ajoute l'excellent chiffrement AES 256 bits et, au besoin, un Kill Switch si vous perdez votre connexion VPN, vous êtes parfaitement équipé.

Les amateurs de streaming vont pleinement apprécier les services de Surfshark, puisque la firme propose désormais des débits atteignant 10 Gb/s sur ses serveurs les plus demandés, notamment aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Japon. Vraiment parfait pour ne pas souffrir de latences et tranquillement s'installer dans son canapé avant de lancer le dernier épisode de votre série préférée.