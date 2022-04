Un VPN combiné à un antivirus à ce prix-là ! C'est fou, mais vrai !

Vous n'êtes pas un expert en VPN ? Vous vous demandez même à quoi cela peut bien vous servir ? Avec NordVPN, disposez de votre propre réseau virtuel privé avec une prise en main plus rapide que vous ne le pensez. Grâce à une interface très intuitive et des applications adéquates, NordVPN s'installe sur 6 appareils électroniques simultanément au maximum. Ordinateurs sous Windows, macOS ou Linux, smartphones sous Android ou iOS, tablettes, Smart TV, routeurs, consoles de jeu, et même vos navigateurs Chrome et Firefox via une extension, NordVPN équipe tout votre matériel si vous en avez beaucoup, ou encore vos proches si vous souhaitez les équiper !

Un VPN, c'est avant tout un moyen de gagner en confidentialité sur Internet. Choisissez l'un des 5400 serveurs répartis dans 60 pays proposés par NordVPN. La localisation vous importe peu ? Cliquez sur le bouton Quick Connect, et en quelques secondes, vous voilà masqué ! Sinon, par exemple pour débloquer le catalogue US de Netflix, optez pour un serveur aux Etats-Unis ! Vos soirées streaming, et tant d'autres, sont d'autant plus au beau fixe que la bande passante est illimitée et les débits grimpent jusqu'à 6,7 Gb/s avec NordVPN.