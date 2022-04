Votre confidentialité est menacée sans un VPN performant et cette offre Surfshark est faite pour vous !

Surfshark VPN est également un compagnon idéal pour vous permettre de passer d'excellents soirées streaming grâce à une bande passante illimitée, de même que des débits ultra performants. Ainsi, alors que la demande est toujours plus grande sur un nombre restreint de serveurs parmi les 3200 disponibles, par exemple ceux situés aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou encore au Japon, Surfshark a multiplié par 10 leurs débits en fin d'année 2021. Cela vous permet de bénéficier de vitesses allant jusqu'à 10 Gbps et de dire adieu aux latences ! Sachant qu'en plus, Surfshark est pensé pour se faire discret sur les appareils sur lesquels il œuvre, ce VPN est parfait pour tous les usages, y compris accéder au catalogue étranger de votre service de streaming favori.

Plus encore, même sans être un professionnel, l'interface très intuitive de Surfshark est vraiment un plus pour rapidement prendre en main votre solution de réseau privé virtuel. Ainsi, vous pouvez affiner votre choix de protocole de sécurité selon vos besoins. Que l'on soit clair, tous sont au top en termes de confidentialité, mais là où OpenVPN est surtout axé autour de la cybersécurité, IKeV2 et WireGuard vous permettra d'accroître davantage votre vitesse de navigation. Ces deux derniers protocoles sont par exemple à privilégier pour le streaming, tandis que le premier est vraiment idéal pour le télétravail.



Enfin, pour équiper nombre de vos appareils électroniques comme ceux de vos proches, Surfshark a mis au point des applications pour les smartphones (Android, iOS), les ordinateurs (Linux, macOS, Windows), les Smart TV, les consoles de jeu, les routeurs. Vos navigateurs Web Chrome et Firefox bénéficient eux d'extensions dédiées. Vous n'avez qu'à vous connecter à Surfshark, ce qui est aussi rapide que simple, puis continuer votre activité comme d'habitude, mais avec une confidentialité optimale. Avec en prime un service client réactif et disponible 24h/24, 7j/7, Surfshark obtient un très bon 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant et n'attend plus que de vous accompagner au quotidien !