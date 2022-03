VPN : boostez la confidentialité de vos données grâce à cette offre Surfshark

Le VPN Surfshark, c'est d'abord l'immense avantage de posséder une licence couvrant un nombre illimité d'appareils électroniques. Qu'il s'agisse d'ordinateurs sous macOS, Linux et Windows, de smartphones sous Android et iOS, Smart TV et routeurs, mais aussi de vos navigateurs Web Chrome et Firefox, applications et extensions sont là pour vous servir au mieux.

Plus encore, avec un choix déjà conséquent de 3200 serveurs dans 65 pays, Surfshark possède déjà une offre assez fournie pour répondre à de nombreux besoins, notamment celles et ceux qui sont partisans du streaming. Installez-vous dans votre canapé et bénéficiez d'une bande passante illimitée couplée à de belles vitesses. En 2022, Surfshark multiplie par 10 la vitesse de ses serveurs les plus sollicités, par exemple aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Japon, pour atteindre jusqu'à 10 Gbps et vous faire oublier tout risque de latence.