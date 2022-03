Le meilleur VPN vous propose son VPN à moins de 2€/mois (+3 mois offerts)

Si CyberGhost compte parmi les ténors du marché très concurrentiel des VPN, c'est notamment parce que ses prestations sont toujours plus pointues. En effet, avec près de 7300 serveurs répartis sur tous les continents, vous pouvez très facilement opter pour la géolocalisation factice de votre choix et faire fi de potentielles restrictions géographiques. Les amateurs de streaming sont ainsi comblés et peuvent facilement accéder à des catalogues étrangers

Plus encore, CyberGhost, et c'est là un point névralgique, ne lésine pas sur votre sécurité. Avec un chiffrement AES 256 bits, bénéficiez de la plus haute norme de confidentialité actuelle, de même que d'un Kill Switch pour éviter de vous exposer en ligne au cas où vous perdriez votre connexion VPN. CyberGhost vous propose également plusieurs protocoles tels que WireGuard, IKeV2 et OpenVPN en fonction de vos besoins. C'est idéal pour offrir de très belles performances, couplé à une bande passante illimitée, et notamment une absence de latence en streaming générée par le fonctionnement de CyberGhost.