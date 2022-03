NordVPN : l'excellent VPN avec une note de 9/10 est en promo !

On connait déjà bien les fonctionnalités de pointe délivrées par NordVPN. À commencer par ses plus de 5400 serveurs répartis dans 60 pays pour abattre les murs de la censure et des contenus bloqués dans votre pays de résidence. Les serveurs en question font preuve d'une rapidité extrême tout en étant dépourvus de limites sur la bande passante. De plus, aucun ralentissement ne viendra vous ennuyer. Le bouton Quick Connect vous aidera même à dénicher le serveur le plus rapide du moment sans le moindre effort. Enfin, le partage de fichiers sécurisé est également pris en charge.