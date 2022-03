Bon plan VPN Surfshark : chiffrez vos données à seulement 2 euros par mois

Avec 3200 serveurs répartis dans 65 pays, Surfshark vous laisse l'embarras du choix et pense à celles et ceux qui pratiquent le streaming ! En effet, sur ses serveurs les plus plébiscités, Surfshark a augmenté leur vitesse de 1 Gbps à 10 Gbps. De quoi éviter de potentielles latences non désirées et pleinement profiter de votre programme ! Et comme une offre est encore mieux quand elle est partagée, offrez l'opportunité à vos proches de profiter de votre licence.



En effet, vous pouvez vous connecter avec votre compte sur un nombre illimité d'appareils. Nombre d'entre eux bénéficient d'applications ou d'extensions dédiées. Surfshark est ainsi disponible sur smartphone (Android, iOS), sur ordinateur (Linux, macOS, Windows), mais aussi sur votre Smart TV, votre routeur et même vos navigateurs Web Chrome et Firefox. Prenez en main Surfshark très aisément grâce à une interface intuitive, et n'hésitez pas à contacter le service client anglophone réactif 24h/24, 7j/7. Lors de notre test Clubic 100% indépendant, Surfshark obtient un très bon 8/10 .