Bon plan VPN : gagnez jusqu'à 2 ans d'abonnement NordVPN !

Avec déjà 10 années d'expériences, des trophées à foison et 14 millions d’utilisateurs séduits dans le monde entier, NordVPN est une référence mondiale. Et la firme tient ce succès de nombreuses qualités, à commencer par sa faculté à accroitre votre cybersécurité, même si vous n'êtes pas un expert. Avec sa technologie maison NordLynx et un chiffrement AES 256 bits couplée au protocole WireGuard, NordVPN vous assure une sécurité optimale et vitesse de navigation au top. Une simple pression sur le bouton Quick Connect, et un serveur au hasard vous est attribué !

Avec 5200 serveurs répartis dans le monde entier, vous avez aussi l'embarras du choix dans près de 60 pays ! Ouvrez l'app' ou cliquez sur l'extension Web (pour Google Chrome et Firefox) et vous pouvez, tout aussi facilement, choisir le pays qui vous convient le mieux, et opter par exemple les Etats-Unis afin de profiter du catalogue de Netflix US en toute facilité pour votre prochaine soirée streaming.

Ainsi, avec des débits avoisinant les 6730Mbit/s et une bande passante illimitée, les amateurs de streaming et tant d'autres vont vite être conquis. Autant dire que vous ne pouvez pas l'accuser de faire ramer l'un des six appareils électroniques, tels qu'un smartphone, un ordinateur, une tablette ou encore une Smart TV, sur lesquels NordVPN est installé.