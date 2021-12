Les meilleurs VPN en promo : qui de CyberGhost, NordVPN ou Surfshark vous convaincra ?

Vous allez sans doute remarquer que nous retrouvons presque toujours les mêmes fonctionnalités chez les différentes marques. Et cela ne changera pas avec NordVPN et sa formule 2 ans à 2,92 €/mois (soit un paiement de 69,99 €). Dans ce cas bien précis, 6 appareils distincts pourront accueillir les bénéfices liés à cette offre. Cela comprend les plus de 5200 serveurs ultra-rapides optimisés pour le partage de fichiers. Le bouton Quick Connect détectera instantanément le serveur le plus performant du moment pour vous y connecter sans attendre. La bande passante ne sera pas limitée et aucun ralentissement ne viendra gâcher votre expérience.