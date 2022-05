Renforcez la protection de votre PC face aux malwares grâce à cet antivirus à prix cassé

Norton 360 Deluxe n'est pas seulement une suite dédiée à la protection antivirus ! En effet, commençons par l'excellent SecureVPN ! Ce réseau virtuel privé permet de vous faire gagner facilement en cyberconfidentialité. De fait, ce VPN masque votre adresse IP et votre géolocalisation véritables, et vous en attribue d'autres de substitution. En conséquence, les traqueurs du Web ne peuvent plus vous pourchasser en ligne, vos données sont davantage en sécurité et vous ne faites pas l'objet de publicités ciblées. Il est bon d'avoir la main sur vos pratiques et les informations qui comptent, car elles vous appartiennent, et doivent rester entre vos mains. Ce VPN est également un allié bien pratique pour faire fi de potentielles restrictions géographiques et accéder par exemple au catalogue étranger de votre plateforme de streaming favorite.

Plus encore, Norton 360 Deluxe vous fait bénéficier d'un gestionnaire de mots de passe. Ce stockage cloud très sécurisé permet de rassembler vos mots de passe dans un coffre-fort que vous seul pouvez déverrouiller. Plus encore, cette fonctionnalité vous permet d'être alerté en cas de fuite de l'un de vos identifiants et évaluent ceux existants pour vous aider à générer des mots de passe plus solides. Peu importe s'ils sont difficiles à retenir, Norton 360 Deluxe le fait pour vous ! Vos enfants sont également plus en sécurité sur Internet grâce à cette suite Norton 30 Deluxe ! Vous bénéficiez tout d'abord d'un contrôle parental performant, mais aussi du mode Ecole ! Cette dernière fonctionnalité a pour but de vous aider à cibler les informations dont ont besoin vos enfants s'ils doivent employer Internet pour faire leurs devoirs, et ainsi maximiser leur concentration.