L'excellente suite antivirus de Kaspersky en promo à moitié prix

Avec Kaspersky Total Security, vous n'avez plus à vous en faire pour la sécurité de votre ordinateur, et pas seulement. En effet, non seulement la suite logiciel se charge de protéger votre appareil de toute infection virale, tentative d'intrusion, phishing, malware, etc. Mais elle va aussi protéger votre vie privée grâce à un bloquer de pubs, un VPN, un contrôle parental et bien d'autres options encore.

D'ailleurs en parlant des enfants, il est possible d'avoir une localisation GPS d'eux et même de définir un périmètre duquel ils ne doivent pas sortir. Auquel cas vous recevez une alerte sur votre smartphone pour vous prévenir.

Vos fichiers sont également protégés sur votre appareil, avec un coffre-fort virtuel et chiffré dont seul vous avez l'accès. Et bien entendu, les mots de passe de vos accès à tous vos sites sont gardés précieusement. Et Kaspersky Total Security peut vous en générer aléatoirement afin de garantir leur efficacité.

En somme, avec Kaspersky Total Security, vous investissez dans une suite de cybersécurité complète et abordable qui vous protégera sur tous les fronts. Et si vous souhaitez connaitre tous les détails de Kaspersky Total Security, n'hésitez pas à consulter notre avis sur cette suite antivirus en 2022 .