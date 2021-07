Bitdefender : le célèbre antivirus à prix cassé en ce moment

Avec Bitdefender Total Security, vous faites le choix d’opter pour l’un des meilleurs logiciels antivirus. La formule en abonnement vous donne accès à des mises à jour régulières pour que votre protection soit toujours à jour avec une base de connaissance actualisée constamment avec les nouvelles menaces qui apparaissent chaque jour.

Que ce soit les virus, les spywares, les ransomwares ou encore les tentatives de phishing, Bitdefender fait partie des logiciels les plus efficaces pour sécuriser vos appareils. Recommandé par la presse spécialisée et de nombreux experts en sécurité informatique, il offre l’une des meilleures protections.

Avec Total Security, vous allez pouvoir protéger jusqu’à 5 appareils avec un seul abonnement à 32€. Que ce soit un PC sous Windows ou un Mac, n’hésitez pas à protéger vos ordinateurs, mais aussi vos smartphones et tablettes sous iOS ou Android. De plus, Bitdefender Total Security assure l’optimisation de votre PC pour ajuster les paramétrages et faire le ménage dans les fichiers qui ne sont plus utiles. Ainsi, vous maximisez les performances sans perdre de temps à ajuster les réglages de votre appareil.

Bitdefender Total Security vous offre un excellent taux de détection des menaces ainsi qu’un impact très faible sur les performances de vos appareils. Une solution idéale pour assurer votre protection au quotidien sans nuire à la puissance de votre ordinateur.