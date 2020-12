Profitez des solutions Norton Antivirus à prix cassé avant Noël

Tout bon produit Norton qui se respecte est avant tout un redoutable antivirus qui vous met à l'abri des différentes menaces qui pullulent sur le web. Malwares, spywares et autres ransomwares ne sont plus un problème pour vous après l'installation de Norton 360 Deluxe. Avec sa base de données remise à jour en permanence, vous êtes en sécurité même vis-à-vis des virus et des logiciels malveillants les plus récentes.

En plus de cette protection Norton 360 Deluxe vous permet de protéger vos enfants grâce à un mécanisme de contrôle parental aussi performant qu'intuitif. En deux temps trois mouvements vous paramétrez les sites autorisés et ceux interdits pour que vos petits ne soient pas exposés à des contenus trop sensibles pour leur âge.

Norton intègre également un gestionnaire de mots de passe complet qui conserve de manière chiffrée et sécurisée l'ensemble de vos identifiants. Plus besoin de post-it pour vous rappeler de vos mots de passe, tout est présent au même endroit.

Enfin Norton vous offre également 50 Go d'espace disque dans le cloud afin de stocker vos fichiers les plus importants et d'éviter une suppression accidentelle sur votre disque dur. Vous pouvez également y accéder depuis n'importe quel appareil, en vous connectant seulement à votre compte. Quoi de plus simple ?