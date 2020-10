Norton Antivirus : 57% de remise sur la solution Norton 360 Deluxe

Ces 57% de remise sont accessibles pour tous les nouveaux clients qui souhaitent souscrire à la formule Norton 360 Deluxe. L'abonnement à 39,99€ est valable pendant un an et se renouvellera automatiquement à l'issue de cette période (contre 94,99€). Bien entendu, vous pouvez désactiver le renouvellement automatique manuellement. Sachez aussi que l'outil Norton Computer Tune Up est proposé à 9,99€. Il permet d'inspecter puis de réparer votre machine pour obtenir de meilleures performances sur cette dernière.

Revenons à Norton 360 Deluxe. L'antivirus est utilisable sur cinq appareils simultanément (Windows, Mac OS, iOS et Android). Parmi ses fonctionnalités, nous retrouvons une protection complète fasse aux spywares, virus, malwares et ransomwares. Vos données personnelles resteront donc en sécurité. Un pare-feu pour PC et Mac est aussi de la partie. Vous serez même averti des tentatives d'accès à votre webcam si elle devait s'allumer sans votre consentement.