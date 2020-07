L'antivirus Bitdefender disponible à moins 50% à l'occasion des Soldes

Sortant en pole position de notre comparatif des meilleurs antivirus du marché concocté par notre spécialiste en sécurité informatique, Bitdefender est à l'heure actuelle l'outil le plus complet et le plus performant, offrant en outre un excellent rapport qualité/prix hors périodes de soldes et autres offres promotionnelles.

Avec des remises qui atteignent jusqu'à moins 50 % sur la version Bitdefender Total Security, la plus riche en fonctionnalités et en nombres d'appareils couverts, c'est une véritable aubaine qui s'offre à ceux souhaitant une meilleure protection pour leurs appareils sous Windows, macOS, iOS et Android.



Synonyme de fiabilité grâce à son solide arsenal défensif et ses performances, Bitdefender est également une solution agréable à utiliser au quotidien grâce à son interface simple et ergonomique et ses fonctionnalités qui répondent à pratiquement tout les besoins.