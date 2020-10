Bon plan antivirus : Norton 360 Deluxe passe sous la barre de 35€

En plus des multiples fonctionnalités, l'un des points forts de la solution Norton 360 Deluxe est la présence dans ce package très complet, d'un VPN.

Une autre fonctionnalité plus que pratique car elle vous permet de garantir la protection de vos données via un système de chiffrement et vote anonymat lorsque vous êtes en ligne peu importe l'endroit. Que vous soyez sur Internet depuis votre salon ou bien sur un réseau public (aéroport, gare, etc.),vous assurez la sécurité de vos données à tout moment.