Avira antivirus : testez gratuitement l'une des meilleures solutions antivirus

Avira Free Security est le produit idéal pour vous protéger des pirates et des logiciels malveillants qui souhaitent s'infiltrer dans votre ordinateur et dérober vos informations personnelles. Il est disponible à la fois sur PC mais aussi sur Mac et propose de nombreux outils pour sécuriser l'ensemble de votre machine mais aussi de vos connexions internet.

En plus d'une base de données mise à jour en permanence pour indexer les virus les plus récents, Avira Free Security dispose également de dispositifs permettant de bloquer les sites internet jugés nocifs. L'antivirus va encore plus loin en empêchant les sites web d'installer des cookies, ces logiciels permettant de suivre votre navigation afin de vous proposer des services et surtout des publicités personnalisées et bloque les publicités intrusives qui parasitent votre navigation.

En plus de tous ses logiciels, Avira Free Security intègre un VPN. Limité à 500 Mo/mois, il vous permet d'anonymiser votre navigation et de chiffrer les informations que vous partagez avec le site que vous visitez. Avec ce VPN vous pouvez enfin surfer incognito sur le web. Un gestionnaire de mots de passe est également intégré pour ne plus oublier un seul identifiant sur les nombreux sites web que vous consultez.