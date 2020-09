French Days : profitez de 56% de réduction sur l'antivirus Bitdefender

Bitdefender Total Security est l'un des meilleurs logiciels antivirus disponibles sur le marché aujourd'hui. Il vous permet de vous protéger des logiciels espions et malveillants qui pourraient vous dérober vos informations personnelles ou tout simplement mettre à défaut votre système informatique. Pour cela le logiciel est mis à jour en permanence pour repérer tous les virus nouvellement identifiés. Et vous n'avez rien à faire pour cela, le logiciel effectuant ses mises à jour en tâche de fond.

Bitdefender ne s'arrête pas là et propose une protection contre le phishing. Il analyse l'ensemble du web pour vous avertir des sites malveillants sur lesquels vous pourriez vous connecter. Le logiciel agit comme un pare-feu qui vous met à l'abri des personnes malintentionnées qui souhaiteraient vous escroquer.

Pour sécuriser encore un peu plus vos connexions Bitdefender intègre un VPN qui anonymise votre navigation et vous protège des traqueurs mis en place sur de très nombreux sites web et cherchent à pister vos différentes visites. Avec ce VPN intégré vous naviguez plus sereinement, sans cette sensation désagréable d'être suivi à la trace.