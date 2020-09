Bon plan antivirus : Norton 360 Deluxe à prix cassé pour les French Days

Pour naviguer en toute sécurité, il faut pouvoir compter sur une offre complète. C'est ce que propose la version Deluxe de Norton 360, une formule accessible sur PC, MAC, smartphones et tablettes.

Outre la traditionnelle (mais toujours aussi efficace) protection contre les virus et malwares en tous genres, Norton 360 Deluxe propose un pare-feu et un gestionnaire de mots de passe, ainsi qu'un espace de stokage sécurisé de 50 Go dans le cloud.

Cette formule a été pensée pour toute la famille, puisqu'elle assure une protection pour 5 appareils. Les parents disposeront en outre d'une fonction de contrôle parental, afin que leurs enfants puissent découvrir le monde en toute sécurité.