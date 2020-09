Norton 360 Deluxe : une solution complète et pas chère pour protéger vos appareils

Puisqu'il est question de famille, Norton n'oublie bien sûr pas de renforcer sa protection quant à l'utilisation d'Internet par les enfants. Le contrôle parental permet ainsi de filtrer le contenu accessible aux plus jeunes, via le blocage de sites web inappropriés.

Mais l'outil n'agit pas seulement comme un censeur, il fournit également des informations précieuses aux parents. Ces derniers peuvent en effet accéder à la liste des sites consultés par leurs enfants, mais aussi des termes de recherche employés, des applications téléchargées et des vidéos regardées sur YouTube. Des données qui permettent aux parents de mieux comprendre ce que font leurs enfants en ligne et de discuter avec eux quant au caractère approprié ou non de ces contenus.

Enfin, le contrôle parental inclut une fonction de surveillance géographique. À l'aide du GPS présent sur le smartphone, vous pouvez ainsi connaître la localisation de vos enfants, afin de s'assurer qu'ils sont en sécurité.