Avec le VPN de CyberGhost vous gagnerez en cyberconfidentialité à prix mini

Avoir une solution VPN, c'est bien, mais disposer d'une suite performante que vous pouvez partager avec vos proches, c'est encore mieux ! Ainsi, ce sont jusqu'à 7 de vos ordinateurs (Linux, macOS, Windows), smartphones (Android, iOS), tablettes, mais aussi votre box internet, votre Smart TV (Android TV, Apple TV, etc.) votre routeur et même votre console de jeu qui peuvent être équipés avec CyberGhost simultanément. Des extensions sont également disponibles pour les navigateurs Web Chrome et Firefox.

CyberGhost, c'est aussi votre atout numéro un au quotidien pour disparaitre en ligne et débloquer les catalogues étrangers de vos plateformes de streaming favorites. Avec un vaste choix de plus de 8000 serveurs dans 91 pays et 100 emplacements couplé à une bande passante illimitée et des protocoles réputés pour leur rapidité tels qu'IKeV2 et WireGuard, tous les ingrédients sont réunis pour vous faire éviter les latences.