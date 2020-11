Bitdefender lance son Black Friday avec 60% de remise sur Bitdefender Total Security

La réputation de Bitdefender Total Security n'est plus à prouver. L'antivirus est connu pour sa fiabilité et sa capacité à vous protéger des menaces les plus actives sur le web. Le logiciel analyse en permanence votre disque dur pour détecter les fichiers malveillants et les supprimer dans la foulée. L'antivirus est mis à jour très régulièrement pour connaitre les tout derniers virus en circulation sur Internet.

Grâce à des logiciels parfaitement optimisés, Bitdefender Total Security ne ralentit pas votre PC et n'a aucun impact sur ses performances. Vous pouvez l'utiliser au meilleur de sa puissance tout en profitant d'une surveillance et d'une protection totale de vos activités sur le web. L'antivirus vous permet également d'être à l'abri des tentatives de phishing, ces liens malveillants qui vous sont envoyés par mail et peuvent avoir des conséquences désastreuses, comme le vol de l'ensemble de vos informations personnelles.

Pour naviguer en toute sécurité, Bitdefender Total Security vous propose aussi un VPN intégré qui chiffre vos informations de connexion et vous propose une adresse IP factice. Votre navigation est plus sécurisée et vous n'êtes plus suivi à la trace par certains sites internet qui font commerce de vos données personnelles.