Antivirus pas cher : Norton casse les prix pour le Black Friday

Pour commencer, précisons que Norton propose quatre offres distinctes. L'abonnement annuel va donc de 14,99€ à 49,99€ pour la formule la plus complète. Seuls trois forfaits peuvent être souscrits pendant deux ans avec des prix allant de 69,99€ à 119,99€. Selon l'offre sélectionnée, l'antivirus sera utilisable sur un appareil ou bien sur plusieurs simultanément. À vous de choisir selon votre usage.

Quel que soit votre choix, Norton déploiera une protection complète pour sécuriser vos machines face à 100% des virus. Il est aussi très efficace contre les malwares, spywares et ransomwares. Un pare-feu pour PC et Mac est inclus, tout comme un gestionnaire de mots de passe.

À partir du second forfait (c'est-à-dire Norton 360 Standard), un VPN est fourni à chaque utilisateur. Il vous permettra de naviguer sur internet de manière confidentielle. Il protégera encore plus vos données personnelles et il vous affranchira des frontières ainsi que des contenus bloqués en France.