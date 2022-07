Prime Day : Amazon fracasse le prix de ce SSD 1To !

Cette offre d'Amazon s'intéresse ainsi à un SSD M.2 NVMe de Kingston, une marque d'excellente réputation dans le domaine, modèle NV1, d'une capacité de stockage de 1 To. S'il ne s'agit pas d'une bête de course dans sa catégorie, il présente tout de même des performances très honorables pour un tel prix. Comptez en effet une vitesse de lecture de 2100 Mo/s et une vitesse d'écriture de 1700 Mo/s.

Le NV1 se distingue également par une consommation d'énergie et une génération de chaleur optimisée, le rendant particulièrement fiable et endurant, qualité Kingston oblige.

Il se présente par ailleurs comme un excellent ajout autant dans un PC fixe qu'un PC portable doté d'un connecteur M.2 et d'une baie compatible 2280. Grâce à sa conception extrêmement fine, il peut en effet parfaitement intégrer des ordinateurs à petit facteur de forme ou des ordinateurs portables, pour apporter un gain de stockage et de performance bienvenus.