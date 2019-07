🔥 ZenMate : votre VPN pour seulement 1,75€ par mois

Un moyen simple de protéger vos données

Accédez à tous les catalogues VOD partout dans le monde

Passer ses connexions derrière unest une très bonne idée pour de nombreuses raisons. La première est de protéger ses connexions. Le VPN va chiffrer les visites et les informations que vous échangez sur le réseau, et remplacer votre localisation par une autre, afin de vous rendre anonyme sur la Toile.Les différents géants du web et autres réseaux sociaux ne pourront plus accéder à vos données personnelles et ne pourront également plus vous pister pour vous proposer des offres personnalisées selon vos centres d'intérêt. ZenMate se bat pour un Internet plus sûr et où l'utilisateur est replacé au centre de l'utilisation qui est faite de sa vie privée et de ses informations personnelles.Le VPN proposé par ZenMate permet également d'accéder à tous les services web, sans restriction régionale. Vous pouvez profiter des catalogues Netflix aux Etats-Unis (bien plus fournis que par chez nous) ou encore à des services toujours inaccessibles comme Hulu ou HBO Go en utilisant une adresse IP aux Etats-Unis. Profitez des toutes dernières sorties, de manière légale et avec une large bande passante vous permettant de profiter de vos programmes préférés en qualité haute définition.Le VPN ZenMate ne coute actuellement qu'1,75€/mois pour une durée d'un an. Cela représente une économie de 82% par rapport au prix habituel du service alors n'attendez plus pour en bénéficier dès à présent et profiter des serveurs présents dans plus de 30 pays et du cryptage renforcé de vos connexions et de vos données.