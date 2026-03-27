Alors que les prix des disques durs mécaniques ont bondi de 46% en moyenne depuis septembre 2025 et que Western Digital annonce sa production 2026 quasi entièrement engagée, le WD Elements 5 To portable passe à 129,99 € sur Cdiscount, soit 30% sous son prix habituel.
Le marché du stockage externe traverse une crise sans précédent depuis plusieurs mois. Les prix des HDD ont augmenté de 46% en moyenne depuis septembre 2025, portés par une demande en explosion liée à l'intelligence artificielle qui capte l'essentiel de la production des fabricants.
Dans ce contexte, trouver un disque dur externe 5 To à 129,99 € au lieu de 169,99 € sur Cdiscount, c'est une remise de 40 € qui mérite clairement l'attention. Western Digital a lui-même confirmé que les prix d'avant 2025 ne reviendront probablement pas avant 2028. Autant dire que cette fenêtre à -30% est à prendre au sérieux
Pourquoi choisir le WD Elements 5 To portable ?
- 5 To de stockage dans un boîtier 2,5 pouces alimenté par USB, sans bloc secteur ni câble d'alimentation supplémentaire, pour une utilisation immédiate sur PC, Mac et consoles.
- Une interface USB 3.0 avec des débits allant jusqu'à 5 Gbit/s, compatible USB 2.0 en rétrocompatibilité, pour transférer de grandes quantités de fichiers sans attente excessive.
- La fiabilité et la garantie Western Digital, l'une des deux marques qui contrôle l'essentiel de la production mondiale de disques durs, avec un suivi SAV reconnu sur le marché grand public.
La crise HDD, pourquoi ce bon plan change de dimension en 2026
Là où cette promotion prend une toute autre signification, c'est dans le contexte actuel du marché du stockage. Western Digital, qui produit précisément les disques durs WD Elements, a officiellement confirmé que sa capacité de production 2026 est quasiment intégralement absorbée par les grands clients cloud et IA, au détriment du marché grand public. Les modèles d'entrée de gamme, comme les disques portables 5 To, subissent les hausses les plus violentes selon les analystes, car ils sont les plus populaires et les moins prioritaires dans les allocations de production.
Depuis septembre 2025, les prix des HDD ont augmenté de 46% en moyenne sur le marché européen, et les prévisions tablent sur une poursuite de cette tendance sans retour aux niveaux d'avant 2025 avant au moins 2028. À 129,99 €, ce WD Elements 5 To se positionne encore bien en dessous de ce que le marché pourrait afficher d'ici quelques semaines.
Un disque dur qui fait le travail sans complication
Le WD Elements 5 To portable est l'une des références les plus populaires du marché du stockage externe grand public. Son format compact de 111 x 82 x 21 mm tient facilement dans une poche de veste, et son alimentation directe par le port USB évite d'emmener un chargeur supplémentaire.
Formaté en NTFS nativement, il est plug-and-play sur Windows sans installation de pilote, et reformatable pour Mac ou Linux en quelques minutes. Il s'adresse aussi bien aux utilisateurs qui cherchent à sauvegarder des fichiers lourds, des photos, des vidéos et des bibliothèques musicales qu'à ceux qui veulent étendre le stockage d'une console PS4, PS5 ou Xbox Series via USB.
40 € de remise sur un produit dont le prix ne devrait qu'augmenter
Affiché à 169,99 € en prix habituel et à partir de 134,99 € sur les comparateurs de prix actuels, le WD Elements 5 To revient ici à 129,99 € sur Cdiscount, soit 40 € de remise directe et le tarif le plus compétitif observé en ce moment sur cette référence parmi les grands revendeurs français. À titre de comparaison, un Seagate Expansion 5 To s'affiche entre 140 et 160 € selon les enseignes, ce qui place ce WD Elements comme l'option la plus accessible sur ce segment de capacité. Dans un marché où chaque mois qui passe se traduit par une hausse supplémentaire, attendre n'a pas beaucoup de sens.
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