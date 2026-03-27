Le marché du stockage externe traverse une crise sans précédent depuis plusieurs mois. Les prix des HDD ont augmenté de 46% en moyenne depuis septembre 2025, portés par une demande en explosion liée à l'intelligence artificielle qui capte l'essentiel de la production des fabricants.

Dans ce contexte, trouver un disque dur externe 5 To à 129,99 € au lieu de 169,99 € sur Cdiscount, c'est une remise de 40 € qui mérite clairement l'attention. Western Digital a lui-même confirmé que les prix d'avant 2025 ne reviendront probablement pas avant 2028. Autant dire que cette fenêtre à -30% est à prendre au sérieux