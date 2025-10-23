Le VPN préféré des Français, ultra simple et ultra complet

CyberGhost VPN s’impose comme une référence en France. Avec plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, une interface intuitive, et des applis compatibles tous supports (PC, Mac, smartphones, routeurs…), il convient à tous les profils. Jusqu’à 7 appareils peuvent être connectés en simultané. Que ce soit pour protéger ses données, streamer du contenu étranger ou télécharger en toute discrétion, CyberGhost assure. Mention spéciale pour ses profils d’usages prédéfinis (streaming, torrent, navigation sécurisée).

Une offre à -80 % à ne surtout pas rater

CyberGhost est normalement proposé à 11,99 €/mois, soit près de 312 € sur 26 mois. Grâce à cette promo exceptionnelle, le tarif chute à 2,19 €/mois, soit 56,94 € les 26 mois. Vous économisez 254,80 € (-83 %), ce qui en fait l’un des VPN les moins chers du marché à qualité égale. Et avec 45 jours de garantie satisfait ou remboursé, vous testez sans stress. Cette promo est limitée dans le temps, alors ne traînez pas.