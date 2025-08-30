L’intérêt d’un VPN ne se limite pas à "débloquer" des contenus. Avec CyberGhost, le streaming reste :

Rapide : des débits jusqu’à 10 Gb/s pour du HD (voire 4K) sans ralentissement,

: pas de coupure intempestive, même aux heures de pointe, Sécurisé : vos données de connexion sont chiffrées, ce qui protège aussi votre vie privée sur les réseaux publics (Wi-Fi de café, hôtels, etc.).

À la différence d’autres VPN comme NordVPN (qui met l’accent sur la vitesse brute) ou Proton VPN (qui privilégie la transparence open source), CyberGhost se distingue surtout par sa convivialité et son orientation vers le divertissement.