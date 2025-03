NordVPN célèbre son anniversaire avec une offre de réduction spectaculaire sur ses abonnements 2 ans. Avec un prix de départ à seulement 3,39 € par mois pour l'option Basic, et jusqu'à 72 % de réduction sur les formules Advanced et Ultimate, c'est le moment idéal pour adopter un VPN performant. En prime, 6 mois d'abonnement gratuit prolongeront votre période de protection. Voici un aperçu détaillé de cette offre et de ses avantages.