ExpressVPN est souvent considéré comme l’un des VPN les plus performants du marché, notamment grâce à son réseau de serveurs ultra-rapide couvrant 94 pays. Il utilise des protocoles avancés comme Lightway, conçu pour offrir une connexion fluide et une latence minimale. Pour les joueurs en ligne, cela signifie moins de lag, moins d’interruptions et une connexion plus stable, particulièrement utile pour les jeux compétitifs où chaque milliseconde compte. Son prix est plus élevé que celui de ses concurrents. Avec un abonnement à 4,87€/mois pour 2 ans (+4 mois gratuits), il se positionne en effet comme un service plus premium.

Contrairement à certains concurrents, ExpressVPN ne propose pas de serveurs spécifiquement optimisés pour le gaming, mais sa vitesse élevée compense largement ce manque. Il permet également de contourner le throttling des fournisseurs d’accès à Internet, évitant ainsi les baisses de débit artificielles lors des sessions de jeu prolongées. En plus de cela, il est compatible avec les consoles (PS5, Xbox, Switch) via routeur ou Smart DNS, un avantage pour ceux qui veulent l’utiliser sur plusieurs plateformes.

En termes de sécurité, ExpressVPN garantit une protection avancée avec un chiffrement AES-256 bits et une politique stricte de non-conservation des logs. Il offre par ailleurs une protection efficace contre les attaques DDoS, un atout pour les joueurs participant à des tournois ou jouant à des jeux en ligne compétitifs.