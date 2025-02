Contrairement à de nombreux antivirus conçus à l’origine pour Windows puis adaptés à macOS, Intego a été pensé dès le départ spécifiquement pour l’environnement Apple. Cela lui permet d’offrir une protection plus efficace, plus légère et plus intuitive que la plupart des solutions concurrentes.

En ce moment, l'antivirus Mac Internet Security X9 vous est proposé à 2,50€/mois, et vous offre :

✅ 100% des virus détectés et éliminés grâce à VirusBarrier X9

✅ Un pare-feu intelligent qui bloque les intrusions avec NetBarrier X9

✅ Une protection optimisée pour macOS, qui ne ralentit pas votre Mac

✅ Une interface intuitive inspirée du design Apple, pour une prise en main immédiate

✅ 25 ans d’expertise en cybersécurité Apple, un savoir-faire unique sur le marché

Avec une note de 9,1/10 dans notre dernier test, Intego se positionne comme l’un des antivirus les plus fiables pour Mac, recommandé par de nombreux experts en cybersécurité et par Clubic dans notre comparatif des antivirus pour Mac.