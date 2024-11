Si vous êtes en déplacement, le risque qu'un pirate puisse accéder à vos données bancaires est très élevé. Surtout pendant le Black Friday et les autres périodes de l'année où les sites de e-commerce connaissent un pic d'activité. Ces sites font pourtant tout pour sécuriser, de concert avec les banques, les pages de paiement.

Mais toute cette sécurité pèse finalement peu lorsque c'est le pirate qui contrôle le réseau WiFi même par lequel vous vous connectez à internet. On parle alors d'attaque "Man-in-the-middle". Le principe est simple : en se mettant entre vous et un accès classique à internet, le pirate peut épier et manipuler les données qui transitent en clair par le réseau.

Au point de pouvoir modifier à la volée certaines pages-clés comme les pages de paiement, et ainsi déjouer leur sécurité. La victime, elle, ne se rend compte de rien avant qu'il ne soit trop tard.