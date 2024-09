Preuve de son efficacité, le siège de CyberGhost est situé en Roumanie, un pays qui a refusé d'adhérer à la directive de l'UE qui contraint les VPN à conserver vos données. En souscrivant à CyberGhost, vous êtes certain de profiter d'une politique de non-journalisation stricte.

CyberGhost se démarque de la concurrence, notamment par son nombre de serveurs : plus de 11 000, là où NordVPN en a environ de 6 300, et Surfshark qui en a 3 200. Plus de serveurs signifie une connexion moins chargée et plus rapide, ce qui vous permet de vous adonner au gaming ou au streaming via le VPN sans avoir trop de ping.

Ce qu'on peut reprocher à CyberGhost c'est que si vous l'utiliser sur iOS, vous perdez quelques fonctionnalités, comme le bloqueur de pub ou l'anti-tracking, c'est un peu dommage. Aussi, le prix de l'abonnement mensuel est un peu élevé : 11,99 €.

C'est pour ça qu'il vaut mieux souscrire l'abonnement deux ans : c'est celui qui est en promotion actuellement chez Cyberghost, avec en plus quatre mois offerts. C'est disponible pour 2,03 €/mois, soit 56,94 € pour les deux premières années.

Pour en savoir plus sur CyberGhost, vous pouvez consulter l'avis indépendant de notre experte et découvrir pourquoi elle lui a mis la note de 9,8/10.