Un antivirus performant et à prix mini, c'est l'offre du moment pour votre Mac

Si vous avez besoin d'analyser un autre appareil, par exemple votre smartphone sous Android et iOS, profitez des capacités de Mac Internet Security X9. Vous n'avez qu'à brancher votre smartphone à votre ordinateur et lancer une analyse de sécurité de cette solution Intego. La prise en main est en plus vraiment intuitive avec notamment une application dont le design est pensé pour se fondre dans l'environnement de macOS. Vous pouvez ainsi maitriser en quelques heures seulement votre nouvelle solution antivirus. en termes d'ergonomie, l'app' d'Intego est peu gourmande en ressources et ne nuira donc pas à la réactivité de votre Mac.

Un pare-feu réseau intelligent est aussi inclus dans les fonctionnalités de Mac Internet Security X9. Baptisé NetBarrier X9, vous pouvez affiner sa vigilance en sélectionnant 3 profils, à choisir ensuite selon la circonstance. Autre fonctionnalité très pratique, Intego comprend une détection des activités en arrière-plan avec de très nombreuses app' prises en charge, pour détecter par exemple une potentielle exfiltration de données indésirable. Pour mieux connaitre le fonctionnement de Mac Internet Security X9, notre avis indépendant, conclu avec un excellent 9,1/10, est disponible chez Clubic.